В Новосибирске до 4 октября ввели режим «черного неба»

В Новосибирске ввели режим «черного неба», причина – безветренная погода. По данным Западно-Сибирского УГМС, скорость ветра с 18:00 2 октября до 18:00 4 октября не будет превышать 2-7 м/с.

«В этот период на территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере города I степени опасности», — сказано в сообщении.

Синоптики указывают, что в городе в этот период осадков не ожидается, ночью температура опустится до -1 градусов, днем 3 октября ожидается не выше +14 градусов, а 4 октября — +15 градусов.

В середине февраля новосибирская природоохранная прокуратура провела проверку компаний, которые не снижают выбросы вредных веществ в атмосферу во время режима «черного неба». Как тогда пояснил «Ъ-Сибирь» глава ведомства Дмитрий Цуканов, поводом для проверки стали неоднократные прогнозы Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) о неблагоприятных метеоусловиях в Новосибирске в феврале.

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Александр Киселев