МИД РФ: договор о консульстве на Аландских островах обязателен для Финляндии

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало петицию в Финляндии о закрытии консульства России на Аландских островах. Москва исходит из того, что Хельсинки не пойдет на нарушение своих обязательств. МИД РФ назвал петицию «откровенным антироссийским фарсом, последствия которого будут на совести организаторов этой популистской акции».

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив. Автономия в составе Финляндии, населенная аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный статус.

«В настоящее время официальная позиция финских властей заключается в том, что страна намерена выполнять положения документов, определяющих демилитаризованный статус Аландских островов. Исходим из того, что официальный Хельсинки не пойдет на нарушение своих международно-правовых обязательств»,— говорится в комментарии МИД РФ для «РИА Новости».

Министерство отметило, что присутствие российского консульства закреплено международно-правовыми нормами. Россия считает, что договор обязателен для его участников и должен ими выполняться.

Возможное закрытие консульства на Аландских островах обсуждается несколько месяцев. В конце сентября петиция с таким требованием набрала 50 тыс. подписей. Теперь она будет передана в парламент Финляндии. По данным источников финского канала Yle, МИД Финляндии не считает целесообразным упразднять консульство России в Мариехамне.

Леонид Уварчев