В Новороссийске и Гулькевичском районе отменили карантин по АЧС

На территории распределительного центра компании «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева в Новороссийске и Гулькевичском районе отменили карантин, введенный ранее из-за обнаружения инфицированных полуфабрикатов. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Меры в Новороссийске ввели 15 сентября. Постановлением также отменен карантин на территории хозяйства в Тысячном сельском поселении Гулькевичского района. Ограничения там действовали с 29 сентября текущего года.

Ранее карантин из-за африканской чумы свиней был установлен на территории мясокомбината АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в Выселковском районе. Там приняли решение об уничтожении зараженного сырья и свиноводческой продукции. В общей сложности на Кубани из-за вспышки заболевания уничтожили 57 тыс. свиней. Ущерб оценивают в 500 млн руб.

Анастасия Донскова

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