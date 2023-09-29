ФАС завела дело на Ильский НПЗ и «Славянск ЭКО» после проверки цен на топливо

Краснодарское УФАС по итогам первичного анализа ситуации на рынке нефтепродуктов возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка проводилась из-за осложненной ситуации с поставками топлива на АЗС страны, вызвавшей дефицит бензина. Территориальный орган ведомства выявил признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Провести проверку федеральное ведомство поручило территориальным органам 11 сентября. Они проверяли в организациях экономическую обоснованность стоимости реализации топлива с нефтебаз. Ведомства анализировали всю цепочку формирования цен — от закупки на нефтеперерабатывающих заводах до реализации потребителю.

Дефицит дизельного топлива наблюдается в регионах России, в том числе в Краснодарском крае, с конца августа. Из-за нехватки ресурса некоторые поставщики начали поднимать цену. Минтэк Кубани поручал главам муниципалитетов проводить еженедельный мониторинг наличия на АЗС моторного топлива, а также его стоимости, объемов и остатков.

28 сентября региональное министерство утвердило состав межведомственной комиссии по контролю запасов топлива на заправках. Она будет работать до нормализации ситуации с поставками.

Татьяна Ручкина

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