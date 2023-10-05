Трамп: США должны прекратить помогать Украине, пока ЕС не повысит расходы

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен свернуть оказание финансовой помощи Украине до тех пор, пока расходы на эти цели до американского уровня не повысит Европейский союз (ЕС).

Как сообщил господин Трамп на странице в социальной сети Truth Social, США не должны тратить на поддержку Киева большие средства, чем ЕС. «Почему бесчестный Джо Байден не заставляет Европу перечислить Украине $175 млрд, на которые она отстает от США в выплатах? Почему мы не настаиваем на равенстве — доллар за доллар?»,— подчеркнул экс-президент США. Он убежден, что теперь американским властям «ни в коем случае нельзя тратить ни одного доллара», пока Евросоюз кардинально не увеличит затраты на поддержку Киева и не сравняется по данному показателю с Соединенными Штатами.

Как полагает господин Трамп, военный конфликт на Украине необходимо как можно скорее заканчивать с помощью мирных переговоров, однако нынешняя администрация США в таком сценарии развития событий не заинтересована.

Ранее бизнесмен Илон Маск также заявил о том, что не поддерживает выделение военной и экономической помощи Украине в случае, если это делается в ущерб потребностям США. Он полагает, что от поддержки Киева следует отказаться, если она вступает в противоречие с интересами Соединенных Штатов.

Подробнее о спорах в США вокруг помощи Украине — в материале «Ъ» «Америка не остановилась».

Александр Кислов