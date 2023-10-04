Свидетели помогли обеим сторонам

В Ульяновске суд завершил допрос ключевых свидетелей — экс-министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова и его бывшего первого зама Андрея Дадианова по уголовному делу в отношении известного в регионе предпринимателя, владельца ГК «Альянс Клиник» Сергея Куркова, обвиняемого в передаче министру взятки 2 млн руб. за принятие положительного решения по закупкам для компаний, подконтрольных предпринимателю. Оба свидетеля заявляли о том, что Сергей Курков инициировал встречи с министром, предлагал взятку в размере 10–15% от суммы контракта, а также ссылались на слова покойного партнера господина Куркова Сергея Живайкина о том, что его руководитель — «непорядочный человек». Гособвинение считает, что показания ключевых свидетелей подтверждают выводы следствия. Адвокаты обвиняемого, напротив, отмечают, что показания свидетелей обвинения лишь укрепляют позиции защиты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В среду, 4 октября, в Ленинском районном суде Ульяновска состоялся допрос одного из двух ключевых свидетелей по резонансному уголовному делу о передаче взятки в размере 2 млн руб. региональному министру здравоохранений Александру Гашкову за принятие положительного решения по закупкам медицинского оборудования в интересах ГК «Альянс клиник» (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Обвиняемый — глава и владелец ГК «Альянс клиник» известный в регионе предприниматель Сергей Курков.

Как ранее сообщал «Ъ», 60летний Сергей Курков был задержан 25 августа 2022 года. По версии следствия, 1 июля 2022 года он передал министру 2 млн руб. «за принятие положительного решения о признании обоснованной закупки дорогостоящего медицинского оборудования для нужд ГУЗ „Барышская РБ“ и ГУЗ „Областной клинический онкологический диспансер“ по предложенным им ТЗ для последующего заключения соответствующих контрактов». Перед этим, звучит в обвинительном заключении, на неоднократных встречах с министром Сергей Курков говорил о своей готовности передать Александру Гашкову 10-15% от стоимости контрактов. Господин Гашков обратился в УФСБ, куда затем сдал и полученные от предпринимателя деньги. Сергей Курков свою вину не признает, утверждает, что 2 млн руб. министр просил у него в долг. Его адвокат Андрей Киреев заявляет, что это была «преднамеренная провокация» со стороны Александра Гашкова. Сам Александр Гашков уже 8 июля уволился по собственному желанию, теперь он работает министром здравоохранения Камчатского края, откуда и давал показания посредством видео-конференц-связи (ВКС). Там же в ранге заместителя Александра Гашкова работает и Андрей Дадианов, прежде бывший первым замминистра здравоохранения Ульяновской области и оставивший свой пост вслед за ­министром.

В понедельник Андрей Дадианов в своих показаниях суду сообщил, что Сергей Курков пытался «всучить» ему некий конверт, вероятно, с деньгами, а на другой встрече — пакет с некими «гостинцами для детей», давая понять, что там финансовые средства. Кроме того, по его словам, господин Курков в своих беседах, демонстрируя фотографии, постоянно обращал внимание на знакомство с высокопоставленными лицами. Также Андрей Дадианов сообщил, что сотрудник и партнер Сергея Куркова Сергей Живайкин (умер от онкологического заболевания в ноябре 2022 года) сообщил ему в доверительных беседах о том, что «Курков является человеком непорядочным, практикующим шантаж должностных лиц». Сергей Курков назвал Андрея Дадианова «великим сказочником», который «знает о том, что Живайкин умер, и у него ничего уже не спросишь». Защита в своих вопросах свидетелю пыталась обратить внимание суда на то, что Андрей Дадианов год назад был приговорен судом к году ограничения свободы за использование при трудо­устройстве в минздрав заведомо подложного документа, однако эти вопросы были судьей отклонены как не имеющие прямого отношения к делу.

Александр Гашков в своих показаниях также стал ссылаться на слова покойного Сергея Живайкина. Он сообщил, что к июню 2022 года в минздраве было буквально невозможно работать из-за постоянных проверок, и Сергей Живайкин ему тогда сказал, что все это происходит с подачи Сергея Куркова, после чего Александр Гашков и предложил господину Куркову встретиться, и что на встрече бизнесмен сказал ему о своей готовности дать 15% от суммы контракта. Экс-министр также повторил показания своего зама о «шантаже» со стороны Сергея Куркова, сообщив, что на встрече «был разговор об административном давлении», о связях бизнесмена «наверху», что господин Курков «показывал фотографии с „большими“ людьми из разных ведомств, в том числе силовых». По поводу позиции защиты о том, что это министр просил у господина Куркова 2 млн руб. взаймы, экс-министр ответил, что он не просил, поскольку негативно относится к кредитам и материальных затруднений не испытывал.

На вопрос адвоката, почему экс-министр не отказывался от этих встреч с Сергеем Курковым (их, по словам Александра Гашкова, было «более восьми»), Александр Гашков не ответил, заметив лишь, что перед последними встречами он уже написал заявление в УФСБ.

В конце заседания суда адвокат попросил приобщить к материалам дела копию протокола, которым региональный минздрав еще в апреле 2022 года согласовал ТЗ по закупке оборудования, и где, по словам адвоката, были те же данные, которые, по версии следствия, рекомендованы Сергеем Курковым министру три с лишним месяца спустя.

Гособвинитель Игорь Рябов сказал «Ъ», что показания ключевых свидетелей «полностью подтверждают выводы следствия и разбивают позицию Куркова и его защиты». «Более детальные допросы по многим моментам позволили выяснить, что свидетели действительно говорят правду, они показали, как активно Курков лоббировал свои интересы»,— сказал господин Рябов.

Напротив, адвокат Андрей Киреев считает, что показания ключевых свидетелей обвинения фактически укрепляют позиции защиты. «Они используют стандартный прием — свалить все на умершего человека, которого уже не спросишь»,— сказал адвокат, заметив, что это лишь добавляет сомнений в достоверности показаний свидетелей, «и все показания этих свидетелей тоже вызывают большие-большие сомнения». По словам адвоката, Александр Гашков «на четко поставленный вопрос о том, когда и в каком месте было высказано Сергеем Курковым предложение о даче взятки, уклонился от прямого ответа и конкретных фактов привести не мог, что говорит о том, что самого события с предложением не было». Господин Киреев также заметил, что продемонстрированный защитой апрельский протокол согласованного правительственной комиссией ТЗ разбивает версию обвинения о том, что это ТЗ навязывал Сергей Курков.

Сергей Титов, Ульяновск