Экс-замминистра сослался на слова умершего участника событий

В понедельник в Ленинском райсуде Ульяновска продолжился допрос свидетелей по резонансному делу известного предпринимателя Сергея Куркова, обвиняемого в даче взятки 2 млн руб. министру здравоохранения региона (уже бывшему) Александру Гашкову (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

На понедельник был запланирован допрос двух ключевых свидетелей — регионального экс-министра Александра Гашкова и бывшего его первого заместителя Андрея Дадианова (именно Александр Гашков обратился в УФСБ с сообщением о возможной даче взятки), однако господин Гашков оказался занят, и его допрос перенесли на 4 октября.

Андрей Дадианов отозвался о подсудимом нелестно, сообщил, что тот его провоцировал, пытался «всучить» ему некий конверт в месте, где есть камеры видеонаблюдения (Сергей Курков заявил, что это был пакет с гостинцами, которые он хотел передать для детей Андрея Дадианова). О своих предложениях Сергею Куркову дать взятку 40 млн руб. «под камерами» министру для вице-премьера Сергея Кучица (о чем заявляет сторона защиты) Андрей Дадианов сказал, что он «такого не говорил».

Господин Дадианов также сообщил суду, что был знаком с сотрудником и партнером Сергея Куркова Сергеем Живайкиным, и, мол, тот ему сообщил в доверительных беседах о том, что «Курков является человеком непорядочным, практикующим шантаж должностных лиц».

Сергей Курков назвал Андрея Додианова «великим сказочником», который знает о том, что «Живайкин умер, и у него ничего уже не спросишь» (Сергей Живайкин умер от онкологического заболевания в ноябре 2022 года).

Большую часть вопросов обвиняемого и его адвоката (в том числе те, которые касались осуждения Андрея Дадианова на год ограничения свободы за мошенничество с использованием заведомо подложного документа) судья Юлия Поладова отклонила как не имеющие отношения к делу.

Сергей Курков свою вину не признает. Его адвокат Андрей Киреев считает, что в отношении его подзащитного была совершена «преднамеренная провокация» со стороны Александра Гашкова.

Сергей Титов, Ульяновск