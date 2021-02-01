Совкомбанк выглядывает окно

Совкомбанк продлил срок размещения допэмиссии 5 млрд акций до 20 апреля 2022 года. В прошлом году банк начал изучать возможность проведения IPO и будет ждать подходящего окна для размещения в течение 2021 года. Рынок во многом уже научился работать в новых экономических реалиях, отмечают эксперты, но в этом году еще будет ощущать воздействие пандемии. В такой ситуации, полагают они, успех будет зависеть в первую очередь от того, насколько Совкомбанк сможет убедить инвесторов в качестве своих активов.

О переносе размещения допэмиссии акций до 20 апреля 2022 года Совкомбанк сообщил 29 января. Представитель банка подчеркнул, что это техническая процедура — продление срока действия проспекта эмиссии. «Наличие проспекта обеспечивает возможность разместить акции, если такое решение будет принято»,— сказал он.

Речь идет о 5 млрд именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая — объем допэмиссии составит 500 млн руб. Акции размещаются по открытой подписке. Решение о допэмиссии было принято весной 2020 года в расчете на то, что бумаги могут быть проданы в ходе IPO. В конце прошлого года первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский подтверждал, что банк технически готов к IPO, но ждет удачного момента. По мнению топ-менеджера, речь может идти о 2021 годе. Банк рассчитывал привлечь в ходе размещения $300–500 млн.

86,5% Совкомбанка принадлежат Sovco Capital Partners N.V. Конечными бенефициарами выступают топ-менеджмент, финансовые инвесторы и суверенные фонды. По данным рэнкинга «Интерфакс» за девять месяцев прошлого года, Совкомбанк является девятым банком по активам (1,57 трлн руб.) и одиннадцатым — по размеру капитала (189,2 млрд руб.). Чистая прибыль банка составила 2,4 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2020 года.

Совкомбанк из небольшого регионального банка вырос в крупную универсальную кредитную организацию, которая за последние шесть лет смогла увеличить активы в несколько раз и войти в список ведущих банков страны и стать системно значимой, отмечает гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. «Такой путь вкупе с наличием популярного на рынке и прибыльного продукта — карты рассрочки "Халва" — повышает привлекательность банка в глазах потенциальных инвесторов,— поясняет он.— Так что, если банк выберет удачный момент для размещения, спрос со стороны инвесторов будет высоким».

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов полагает, что Совкомбанк «определенно может провести успешное IPO», но в 2020 году этому помешала пандемия, а в 2021 году на рынке все еще ощущаются ее последствия. Господин Кудряков возражает, что у профессиональных инвесторов уже появилось понимание, что рынок в целом и банковский сектор в частности смогли подстроиться под новые экономические реалии.

Конечно, провести IPO сейчас не так уже легко, признает директор московского офиса консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин. Однако, добавляет он, в кризисные периоды инвесторы всегда заинтересованы в первую очередь в качественных активах, и если Совкомбанк удовлетворяет этому условию, то остальные проблемы преодолимы.

Полина Трифонова, Ольга Шерункова