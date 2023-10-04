Из-за падения беспилотника в курском селе загорелись хозяйственные постройки

В результате падения украинского БПЛА в селе Горналь Суджанского района Курской области загорелись сарай и гараж в частном доме. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Также, по его словам, были выбиты окна.

Пострадавших нет. «Пожар уже потушен, обязательно окажем помощь в восстановлении имущества»,— рассказал господин Старовойт.

Также сегодня курский дружинник был ранен в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника у села Плехово Суджанского района. Мужчину госпитализировали в Суджанскую центральную районную больницу.

О других событиях в макрорегионе 4 октября после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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