Из-за падения беспилотника в курском селе загорелись хозяйственные постройки
В результате падения украинского БПЛА в селе Горналь Суджанского района Курской области загорелись сарай и гараж в частном доме. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Также, по его словам, были выбиты окна.
Пострадавших нет. «Пожар уже потушен, обязательно окажем помощь в восстановлении имущества»,— рассказал господин Старовойт.
Также сегодня курский дружинник был ранен в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника у села Плехово Суджанского района. Мужчину госпитализировали в Суджанскую центральную районную больницу.
О других событиях в макрорегионе 4 октября после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».