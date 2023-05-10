Апелляция узаконила возврат в госсобственность 333 га земли под Воронежем

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по иску прокуратуры о возвращении в государственную собственность земельных участков общей площадью 333 га в Семилукском районе Воронежской области. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура выявила «незаконные последовательные действия» по выводу земли из в частную собственность. Речь идет о бывших землях ФГУП «Семилукский лесной селекционный опытно-показательный питомник» в селе Ендовище. Предприятие получило их в бессрочное пользование в 1994 году. В 2006 году территориальное управление Росимущества акционировало ФГУП, однако земля не была передана на баланс ОАО «Семилукский лесопитомник».

В 2013 году администрация Семилукского района продала землю ОАО за 163,3 тыс. руб. Через некоторое время акции предприятия приобрело ООО «Регионцентринвест». Земельный массив был разделен на 27 участков, оказавшихся в собственности «Регионцентринвеста» и связанных с ним ООО «Семилукский лесопитомник» и ООО «Агротрейд Сибирь». Среди владельцев также фигурирует гендиректор ООО «Семилукский завод приводных механизмов» Виктор Стрибный.

По данным прокуратуры, на момент продажи на 105 га росли более 360 ценных растений, собранные из Закарпатья, Крыма, Кавказа и Закавказья, Дальнего Востока, Камчатки и Средней Азии. В частности, карельская береза занесена в Красную книгу Карелии. По подсчетам ведомства, стоимость древесины в случае вырубки из семи научных объектов площадью почти 14 га составляет более 26 млн руб.

Прокуратура подала иск к «Регионцентринвесту», ООО «Семилукский лесопитомник», «Агротрейду Сибири» и Виктору Стрибному о признании недействительным договора купли-продажи земельного 333 га.

Кроме того, воронежское управление СКР с 2021 года расследует уголовное дело о приватизации земли. Ведомство квалифицировало преступление как превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Карельские березы накрыло уголовным делом».

Александр Прытков

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