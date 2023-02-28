Суд вернул в госсобственность 333 га земли под Воронежем

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск прокуратуры к о возвращении в государственную собственность земельных участков общей площадью 333 га, расположенных в Семилукском районе. В ведомстве отметили, что исполнение судебного решение находится на контроле.

Речь идет о бывших землях ФГУП «Семилукский лесной селекционный опытно-показательный питомник» в селе Ендовище. Предприятие получило их в бессрочное пользование в 1994 году. В 2006-м территориальное управление Росимущества акционировало ФГУП. При этом, как поясняют в прокуратуре Воронежской области, земля не была передана на баланс вновь созданного ОАО «Семилукский лесопитомник». Впоследствии прокурорской проверкой установлено, что в результате незаконных последовательных действий осуществлен вывод земельного участка из государственной в частную собственность.

Так, в 2013 году администрация Семилукского района продала землю ОАО «Семилукский лесопитомник» за 163,3 тыс. руб. Через некоторое время акции предприятия приобрело столичное ООО «РегионЦентрИнвест» (сейчас зарегистрировано в Краснодаре). Земля была разделена на 25 частей, которыми помимо «РегионЦентрИнвеста» сейчас владеют аффилированные с ней ООО «Семилукский лесопитомник» и ООО «Агротрейд Сибирь» из Омска. Среди владельцем участков фигурирует и гендиректор ООО «Семилукский завод приводных механизмов» Виктор Стрибный. По решению суда из их владения земельные участки будут истребованы.

На момент продажи на части питомника произрастали ценные растения, собранные из Закарпатья, Крыма, Кавказа и Закавказья, Дальнего Востока, Камчатки и Средней Азии. Созданные на его территории деревья Карельской березы занесены в Красную Книгу Республики Карелия. По подсчетам прокуратуры, стоимость древесины в случае вырубки из семи научных объектов площадью почти 14 га составляет более 26 млн руб.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области с 2021 года расследует уголовное дело о приватизации земли. Преступление было квалифицировано как превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Сергей Толмачев