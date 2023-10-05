«Манчестер Юнайтед» стартовал с нулей

Званием главного неудачника стартового отрезка сезона в европейском футболе, кажется, прочно завладел «Манчестер Юнайтед». После поражения во втором туре группового этапа Лиги чемпионов от «Галатасарая» — 2:3 — он с нулем очков оказался на последнем месте в группе A. Ничуть не лучше дела у манчестерцев идут и в национальном чемпионате, хотя летом казалось, что они стоят на пороге внушительного рывка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди (№9) забивает победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед»

Фото: Dave Thompson, AP Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди (№9) забивает победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед»

Фото: Dave Thompson, AP

«Трудный период» — так сказал дождливым английским вечером, на который пришелся матч второго тура Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем», тренер хозяев Эрик тен Хаг, описывая, что, по его мнению, происходит с английской командой. И был, конечно, слишком мягок в оценке. Сторонние наблюдатели, анализирующие футбол в ведущих британских медиа — The Guardian, Sky Sports, The Times, употребляли термины похлеще и покрепче: тут и «провал», и «катастрофа»… И их можно было понять.

На самом деле вырванное, что ли, из общего контекста поражение «Манчестер Юнайтед», пусть домашнее, пусть от соперника, который не так уж высоко котируется, не тянет на ужасную трагедию. Ну, в конце концов, у всех команд бывают плохие дни, когда многое не клеится, когда дважды ведешь в счете, упуская преимущество, а решающий гол пропускаешь на флажке. И напоминания о том, что с двух проигрышей манчестерцы никогда еще в Лиге чемпионов не разгонялись, по большому счету натяжка. Предыдущий случился в Мюнхене, в выездном матче с могучей «Баварией», которую английский клуб как-никак здорово потрепал, уступив тоже на тоненького — 3:4. И ноль очков, нижняя строчка в таблице группы A точно не приговор. Вперед еще четыре тура группового этапа. А ближайший оппонент — скромный «Копенгаген».

Но контекст чересчур упрям, и от него никак не отделаешься. Осечки в Лиге чемпионов просто идеально вписываются в общую картину, которая действительно похожа на кошмар, если учитывать контраст с ожиданиями насчет того, каким должен был стать нынешний сезон в исполнении «Манчестер Юнайтед». А должен он был стать прекрасным. Еще сезон прошлый, с бронзой чемпионата, с приятной игрой в большинстве матчей, намекал на рывок, на то, что манчестерцы с возглавившим их в 2022 году тен Хагом готовы вернуть себе утраченные десять лет назад, после ухода на пенсию легендарного Алекса Фергюсона, позиции. А летом ведь были многообещающие покупки — Андре Онаны, Мейсона Маунта, Софьяна Амрабата, Расмуса Хойлунна, вроде бы серьезно добавляющие заявке лоска и искры.

Но вместо рывка получилось что-то совершенно противоположное. О том, что собой представляет сейчас «Манчестер Юнайтед», лучше судить даже не по Лиге чемпионов, а по английскому первенству. В нем у него десятое место, а на четыре проигрыша приходятся три победы. Причем что это за проигрыши и что за победы. Мощные «Тоттенхем», «Арсенал» и «Брайтон» били манчестерцев без труда, «Кристал Пэлас» побил с трудом, но так он и играл в минувший уикенд против них в гостях, а сам находится в классификации рядышком с гигантом, в серединке. Справлялся же «Манчестер Юнайтед» исключительно с невнятными в плане амбиций и возможностей противниками — «Ноттингемом», «Бернли», «Вулвергемптоном». Со всеми — с минимальным перевесом. С «Вулвергемптоном» — исключительно благодаря везению в виде не назначенного отчего-то чистейшего пенальти в ворота фаворита.

Об актуальном облике «Манчестер Юнайтед» неплохо рассказывает статистика. В десяти официальных играх разных турниров он умудрился пропустить 18 голов: такие команды называют «дырявыми».

Матч с «Галатасараем» никак не выходит вынести за скобки как какое-то шальное ЧП еще и потому, что в нем удивительным образом проявились все симптомы той болезни, что мучает осенью «Манчестер Юнайтед» и покрывает густой тенью все светлые пятна в его футболе, например неожиданную убедительность юного форварда Хойлунна, автора дубля в ворота «Галатасарая». Речь прежде всего о скверном взаимопонимании между игроками, странной дерганости некоторых из них, и прежде всего Андре Онаны. Приобретенный почти за £50 млн у «Интера» голкипер позиционировался чуть ли не как новый ключевой элемент проходящего апгрейд клуба — надежный голкипер, к тому же здорово играющий ногами, рождающий атаки передачами. Онана за несколько недель в «Манчестер Юнайтед» уже успел собрать внушительную коллекцию ляпов, пропустил нелепый и исключительный по важности гол от Лероя Зане в матче с «Баварией», а во втором тайме встречи с «Галатасараем» при счете 2:2 отдал пас стамбульскому футболисту Дрису Мертенсу, заставив фолить и зарабатывать удаление в пакете с одиннадцатиметровым Каземиру. Гости пенальти запороли, но эпизод, как ни крути, тянул на ключевой.

Пока у Эрика тен Хага и тех, кто против версии о системном кризисе его клуба, под рукой есть аргумент — кадровые неурядицы манчестерцев из-за травм Люка Шоу и Лисандро Мартинеса, конфликта с руководством Джейдона Санчо, скандала с обвинениями в домашнем насилии, явно портящими тонус Антони. Но BBC, комментируя исход матча «Манчестер Юнайтед» с «Галатасараем», все-таки посчитал нужным вспомнить работу в «Манчестер Юнайтед» предшественников тен Хага, тех наставников, которым доверяли великий клуб после Фергюсона. Все они — Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер — какое-то время смотрелись удачными находками, гарантирующими взлет, но довольно быстро воодушевление сменялось разочарованием и очередной клубной черной полосой, выруливавшей к увольнению только что внушавшего невероятный оптимизм тренера.

Алексей Доспехов