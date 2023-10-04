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Коммерсантъ FM
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«Факел» в серии пенальти обыграл ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Воронежский «Факел» победил московский ЦСКА в серии пенальти со счетом 4:2 (основное время — 1:1) в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

В составе хозяев гол на 81-й минуте забил защитник Руслан Магаль. Счет на 88-й минуте сравнял защитник ЦСКА Милан Гайич.

Благодаря победе над столичной командой «Факел» поднялся в группе A на третье место с шестью очками. ЦСКА по-прежнему занимает первое место с восемью очками. В следующем туре Кубка России воронежцы сыграют на выезде с «Сочи», а армейцы дома примут «Оренбург».

Эрдни Кагалтынов

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