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Коммерсантъ FM
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Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 43 млрд руб. при спросе в 157 млрд руб.

Министерство финансов России на аукционе разместило облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом выпуска 29025 с погашением в августе 2037 года на 43,412 млрд руб. по номиналу.

Согласно сообщению ведомства, спрос на аукционе достиг 157,565 млрд руб. Цена отсечения составила 96,2% от номинала, средневзвешенная цена — 96,2002% от номинала. Новый выпуск ОФЗ-ПК серии 29025 объемом 750 млрд руб. был впервые предложен Минфином на аукционе.

Как сообщалось в конце сентября, в четвертом квартале текущего года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 500 млрд руб. по номинальной стоимости. Изначально ведомство планировало разместить облигации объемом до 1 трлн руб.

До конца года планируется провести 13 аукционных дней: по четыре в октябре и декабре, пять — в ноябре. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет составляет 50 млрд руб., от пяти до десяти лет — 200 млрд руб., от десяти лет — 250 млрд руб.

В первом квартале 2023 года Минфин разместил ОФЗ на 738,42 млрд руб. по номиналу, во втором — 835,8 млрд руб. В сентябре ведомство признало несостоявшимися два аукциона по размещению ОФЗ «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Минфин переплатил по мелочи».

Лусине Баласян

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