Минфин РФ признал оба аукциона по размещению ОФЗ несостоявшимися

Министерство финансов России признало два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и индексируемым номиналом несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, сообщается на сайте Минфина.

В прошлый аукционный день, 30 августа, Минфин предложил инвесторам ОФЗ с плавающей ставкой (флоатеры) и ОФЗ-ПД. Общий объем размещения составил 57,4 млрд руб., что почти вдвое ниже результата предыдущего аукционного дня.

По итогам аукциона 30 августа суммарный спрос на флоатеры составил 185 млрд руб., что более чем на 20% ниже показателя размещения трехнедельной давности (233,9 млрд руб.) и худший результат с середины июня. Суммарный спрос на ОФЗ-ПД составил 3,3 млрд руб., это минимальный объем с марта 2015 года.

Подробнее — в материале «Плавающая ставка проплыла мимо инвесторов».

Эрдни Кагалтынов