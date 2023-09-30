Куйвашев сформировал призывную комиссию для проведения осеннего призыва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сформировал призывную комиссию для проведения осенний призыв на срочную службу в армию. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Кроме того, глава региона возглавил комиссию.

В ее состав также вошли заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.

Осенний призыв начнется 1 октября. Свердловские власти уточнили, что срок военной службы по призыву остается 12 месяцев, а «срочников» не будет направлять в зону специальной военной операции (СВО) и в новые регионы. Отслужившие призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу накануне, 29 сентября. Осенью в армию призовут 130 тыс. человек. призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря 2023 года. Уже в октябре увеличится размер штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). Максимальный штраф составит 30 тыс. рублей.

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