Лизинговая компания «Аренза-про» планирует IPO на Мосбирже в течение двух лет

Компания «Аренза-про», специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса, может провести IPO на Московской бирже (MOEX: MOEX) в период от одного до двух лет, подготовка уже ведется. Об этом заявил гендиректор компании Олег Сеньков.

«Мы постепенно готовимся к этому. Понятно, что пока мы не готовы, у нас компания — общество с ограниченной ответственностью, поэтому сейчас это сделать невозможно. Но мы думаем, что IPO на Московской бирже может произойти в течение от одного года до двух лет и готовимся к этому»,— сказал господин Сеньков в интервью «Интерфаксу».

По его словам, компания намерена привлечь акционерный капитал с помощью биржи. В связи с этим планируется реорганизация и смена юридической формы компании. Олег Сеньков уточнил, что с новыми инвесторами обсуждается инициатива проведения pre-IPO.

«Аренза-про», основанная в 2016 году, использует в работе собственные IT-разработки. 71,9% акций компании принадлежат Олегу Сенькову, 25% — АФК «Система» (MOEX: AFKS). «Аренза-про» стала частью экосистемы инвестиционной компании в 2020 году.

Лусине Баласян