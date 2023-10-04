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Курорт «Роза Хутор», по инициативе и при поддержке которого был создан этот фильм, передал его Администрации Сочи для демонстрации в рамках памятных мероприятий в честь 80-летия одного из самых важных сражений Великой Отечественной войны.

В этом году отмечается 80-летняя годовщина завершения одного из самых долгих и кровопролитных сражений Второй мировой войны – Битвы за Кавказ. Она продолжалась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.), и вошла в историю как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных в наиболее сложных условиях. В планах германского руководства по захвату Кавказа, где добывалось до 95% всей нефти в СССР, отводилось важное место. Немецкой группе армий «А» противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. Перед советскими войсками стояла задача остановить врага, измотать его и подготовить наступление. Выдержав мощный натиск, им удалось не допустить немцев к бакинской и грозненской нефти. Противнику было нанесено серьезное поражение, и инициатива стала переходить в руки советского командования.

Все события и истории, включенные в кинофильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах», имеют документальную основу. Съемки проходили на местах бывших боевых действий в 1942-1943гг.: в Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Сухуме, абхазском горном селе Псху, на перевалах Аишха, Санчара и в районе Семашхо. В фильме использованы собственные съемки творческой группы, а также фрагменты кинохроники, снятой на местах боевых действий фронтовыми операторами из собрания Российского Государственного Архива кинофотодокументов (РГАКФД, г. Красногорск), кадры кинохроники, музыка и песни 30х-40х гг.

Автор фильма, тележурналист Дмитрий Кузьмин рассказывает: «К экспедициям мы готовились неделями чтобы немного облегчить путь в труднодоступные районы Абхазии, к Санчарскому перевалу, на сочинский перевал Аишхо и в горы Туапсе, где следы далекой войны – до сих пор на поверхности. Туда точно никто ещё не поднимал столько снимающей техники. А ведь не то, что работать – находиться физически наверху порой было очень тяжело. Но как тогда было нашим бойцам? Мы спали, как они, ели то же, мы даже пытались штурмовать высоту на скорость в тех же кирзачах с портянками, чтобы понять – как в суровых условиях 80 лет назад смогли выстоять не богатыри - простые люди, которые горы-то увидели тогда впервые. У каждого из них - своя история. Героическая, до комка в горле, порой настолько трогательная. О мужестве и стойкости бойцов, заживо замерзавших под лавинами, о самоотверженных жителях приморских городков, кто отдавал раненым последнее, хотя сам был вынужден ловить чаек. И теперь, когда наш фильм готов, мы рады, что в этот путь вместе с нами теперь сможет отправиться каждый».

Первый показ фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» состоится 9 октября в СОШ № 65 г. Сочи имени Героя Советского Союза Турчинского А.П.

Как отметила вице-мэр г. Сочи Елена Канюк: «В этом году мы отмечаем 80-летие со Дня освобождения Краснодарского края от фашизма и завершения битвы за Кавказ. По поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского подготовлен большой календарь мероприятий и в первую очередь уроки патриотизма в наших школах и центрах дополнительного образования. Они особенно важны сейчас для подрастающего поколения. Мы своим примером обязаны передать им нашу историческую память, дать верное и четкое представление о героических событиях того времени. Премьера документального фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» состоится в самой высокогорной сочинской школе в поселке Красная Поляна, на территории, до которой фашистам оставалось меньше суток пути. Солдаты и офицеры 20-ой горнострелковой дивизии не дали врагу прорвать оборону. Их подвиг подробно описан в этом фильме, который также будет представлен на экранах в муниципальных кинотеатрах для всех наших жителей и гостей курорта».

Гордостью школы является историко-краеведческий музей «Красная Поляна», который был создан в 1960 г. под руководством методиста музея, Почетного гражданина г. Сочи Цхомария Б.Д. и заслуженного учителя РФ, директора школы Цхомария А.Д. В музее есть также экспозиция, посвященная событиям обороны Кавказа. На территории учебного заведения установлен мемориал «Краснополянцам – защитникам Отечества».

Как сказал генеральный директор горного курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский: «Я считаю, что сохранять память о тех, кто сложил свои головы в горах Кавказа и защитил родину от фашистских захватчиков – наш священный долг. Мы всегда будем чтить тех героических ребят из 20 горнострелковой дивизии, которые держали оборону здесь, на Умпырском направлении, на горных перевалах Аишхо и Псеашхо. Благодаря их храбрости, враг никогда не ступил на землю Красной Поляны. После войны, я знаю, ветераны приезжали в поселок, связь с ними не терялась. Очень важно, что сегодня мы можем вспомнить и вновь поблагодарить этих людей».

Показы документального фильма «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» также пройдут 10 октября в кинотеатрах Сочи. Сеансы: Центр культуры и кино «Комсомолец» в 10:00, «Сочи» в 12:00, «Луч» в 13:00, «Юбилейный» в 14:00, «Восход» в 14:00. Вход свободный. Фильм также будет демонстрироваться в домах культуры всех сельских округов города.

В кинотеатре «Родина» по адресу ул. Красноармейская, 24, корп. 1, 10 октября состоится встреча с автором фильма тележурналистом Дмитрием Кузьминым. Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный.

На курорте «Роза Хутор» фильм будет демонстрироваться на площадке Лектория Горного клуба «Спорт-Марафон» (Наб. Панорама, 4, здание отеля Radisson, вход с набережной) 13 октября, начало в 17.00. Картину также представит автор Дмитрий Кузьмин.

Студентам Сочинского Государственного Университета ленту покажут в рамках кураторских часов, начиная с 20 октября.

О фильме: жанр кинофильма – авторское документальное кино. Снят творческой группой: автор Дмитрий Кузьмин, оператор-постановщик Денис Жаров, звукорежиссер Сергей Таранов, монтаж Алексей Неказаков, линейный продюсер Ксения Макляк, арт-супервайзер Андрей Вернидуб, исполнительный продюсер Марина Изварина. Продолжительность – 78 минут, язык – русский, возрастной ценз (категория информационной продукции) – 6+. Об авторе: Дмитрий Кузьмин, автор документального фильма "Выше неба, выше гор. Война на перевалах". Это его дебют в документалистике. До сьемок этого фильма никогда не был в горах так высоко. Родился в 1976 году в Омске, окончил Омский госуниверситет. С 16 лет публиковался в региональной прессе, затем перешел в тележурналистику. После переезда в столицу, начал работать на Первом канале. Снимает сюжеты для программы «Доброе утро», которая дважды завоевывала главную телевизионную награду Тэфи.

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