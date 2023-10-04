Сбербанк сообщил о рекордной выдаче ипотеки на 564 млрд руб. в сентябре

В сентябре Сбербанк (MOEX: SBER) выдал 155,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 564,5 млрд руб. Как сообщается в пресс-релизе кредитной организации, это рекордные показатели.

Предыдущий рекорд был установлен в августе. Тогда россияне оформили в Сбербанке ипотечные кредиты на 517,6 млрд руб. Это на 9,1% меньше показателей сентября. За девять месяцев 2023 года Сбербанк выдал 976 тыс. ипотечных кредитов на 3,3 трлн руб., что на 27% больше, чем за весь прошлый год.

Также растет спрос на льготные программы: в прошлом месяце россияне взяли 80,4 тыс. кредитов в Сбербанке на 359,6 млрд руб. Объем выдачи вырос на 20% по сравнению с августом и достиг рекордных значений как по льготной ипотеке в целом, так и по каждой программе в отдельности.

Больше всего жилищных кредитов (по базовым и льготным программам) было выдано в Московской области (60,7 млрд руб.), Москве (60,4 млрд руб.), Санкт-Петербурге (35,6 млрд руб.), Краснодарском крае (34,9 млрд руб.), Тюменской области (26,8 млрд руб.).

По подсчетам ВТБ (MOEX: VTBR), объем выдачи ипотеки российскими банками в январе—сентябре достиг 5,4 трлн руб. — на 10% больше показателей всего 2022 года. Как сообщал «Ъ», в конце сентября оператор льготных ипотечных программ АО «Дом.РФ» распределил между российскими банками 1,9 трлн руб. Наибольший объем пришелся на Сбербанк.

Подробнее о распределении лимита на льготные ипотечные программы — в материале «Ъ» «Льготам добавили лимит».

Лусине Баласян