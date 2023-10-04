NYT: жители города в Саксонии попросили не строить военный завод для нужд ВСУ

В немецком городе Гросенхайн в германской Саксонии 16 из 22 депутатов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с требованием заблокировать проект строительства военного завода. Проявление несогласия демонстрирует беспокойство местных жителей в вопросе вооружения Украины. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Возражения по поводу проводимой внешней политики, как сказано в тексте NYT, присуще гражданам бывшей коммунистической части Германии. «Многие немцы до сих пор испытывают глубокое отвращение к войне и расходам на оборону в стране, нацистское прошлое которой заставило ее инвестировать в милитаризацию»,— пишет NYT.

Недовольство жителей Гросенхайна, по данным издания, возросло после заявления директора военного концерна Rheinmetall Армина Паппергера о планах строительства в Саксонии завода по производству боеприпасов.

В прошлом веке в Гросенхайне находилась военная база СССР и после ее расформирования, как в разговоре с NYT сказала депутат горсовета Керстин Лаутербах, жители «обрадовались, что там нет военных». Строительство завода Rheinmetall, по ее мнению, ухудшит отношения с Россией и «превратит город в военную цель».

Негативное отношение к строительству завода вызвало и отсутствие конкретной информации о проекте. «Если бы компания более детально раскрыла свои планы, нам было бы легче убедить большинство в том, что это хорошая инвестиция»,— сообщил газете комиссар Саксонии по стратегическим инвестиционным проектам Дирк Дидрих.

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Петр Бузлаев