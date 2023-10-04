Володин: Госдума переходит на российский софт

Госдума полностью перейдет на использование отечественного программного обеспечения, заявил ее председатель Вячеслав Володин. Он подтвердил, что палата закупила для депутатов и госслужащих 1800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Он утверждает, что с начала военной операции «попыткам хакерских атак из недружественных стран неоднократно подвергались в том числе и информационные ресурсы Госдумы». «Американские IT-корпорации — Microsoft, Google, Apple — многократно попадались на слежке за пользователями. Очевидно, что разведкой США будет использована любая возможность, чтобы проникнуть в компьютерную систему российского государственного сектора»,— сказал ТАСС господин Володин.

В пресс-службе Госдумы уточнили, что вместо Windows приобрели ОС Astra Linux, вместо Microsoft Office — пакет «Мой офис». На российское ПО уже перешли сотрудники четырех управлений аппарата.

«Ведомости» сообщали, что закупка лицензий на аналоги Windows и Office обошлась Госдуме в 52 млн руб. Эта закупка касается компьютеров, работающих с внешней сетью. В 2024 году планируется провести аналогичную закупку для работы с внутренней сетью.

О переходе на российское ПО читайте в материале «Под разработчиков подвели базу».

Лаура Кеффер