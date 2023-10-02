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Коммерсантъ FM
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Для Госдумы закупили лицензии на аналоги Windows и Office на 52 млн руб.

Аппарат Госдумы купил для депутатов и своих сотрудников 1,8 тыс. лицензий российских аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Сумма покупки составила 52,5 млн руб. Теперь Госдума будет использовать операционную систему Astra Linux и пакет «Мойофис».

На закупку обратили внимание «Ведомости». Стоимость 1,8 тыс. Astra Linux составила 29,3 млн руб., 1,8 тыс. пакетов «Мойофис» — 23,1 млн руб. Стартовая цена закупки составляла 52,7 млн руб. В конкурсе участвовала только Step Logic. Пресс-служба Госдумы подтвердила закупку.

Компания Step Logic сообщила, что аналоги были установлены заказчику в сентябре. Собеседник «Ведомостей» в Госдуме рассказал, что на данный момент на новые программы перешли сотрудники четырех управлений нижней палаты. Утверждается, что позднее на аналоги перейдут весь аппарат Госдумы, аппарат фракций и депутаты. Нынешняя закупка касается компьютеров, работающих с внешней сетью. В 2024 году планируется закупка для компьютеров, работающих с внутренней сетью.

О российских операционных системах на рынке — в материале «Ъ» «Интегратор страны ОС».

Леонид Уварчев

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