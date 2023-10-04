Politico: Пелоси выселили из офиса после отставки спикера Палаты представителей

Временный спикер Палаты представителей США республиканец Патрик Макгенри попросил экс-спикера демократа Нэнси Пелоси покинуть офис в Капитолии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на отправленное госпоже Пелоси письмо.

«Пожалуйста, освободите помещение завтра, в комнате будет сменен замок»,— написал ей господин Макгенри по электронной почте. Предполагается, что комнату отдадут в использование самому спикеру.

Нэнси Пелоси уже собрала свои вещи, но сочла принятое решение «резким отходом от традиций». Она напомнила, что в должности спикера позволила своему предшественнику Деннису Хастерту продолжать пользоваться кабинетом.

Госпожа Пелоси занимала пост с 2007 года до января 2023-го. Ее сменил Кевин Маккарти, которого 3 октября Палата представителей отправила в отставку. Временным спикером был избран Патрик Макгенри, чью кандидатуру предложил сам господин Маккарти.

Лаура Кеффер