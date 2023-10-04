«Ижевская винтовка» пройдет в Удмуртии в январе 2024 года

В столице Удмуртии в январе 2024 года на базе биатлонного комплекса имени Демидова пройдет «Ижевская винтовка». Соревнования запланированы на 18-22 января, рассказала во «ВКонтакте» председатель федерации биатлона Удмуртии, вице-спикер госсовета – председатель комиссии по спорту Иван Черезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

По словам господина Черезова, объект проверила делегация Союза биатлонистов России. СБР обозначил требования по подготовке инфраструктуры биатлонного комплекса для проведения всероссийских соревнований. «Часть требований уже выполнены, остальное принято в работу»,— отметил Иван Черезов.

Напомним, ранее Союз биатлонистов России присвоил первую категорию лыжно-биатлонному комплексу им. А.М. Демидова в Ижевске. Прежде глава СБР Виктор Майгуров заявил, что летний чемпионат России по биатлону не проводится в столице Удмуртии из-за несоответствия комплекса нужному уровню. Вопросы вызывают условия комфортного размещения спортсменов. Ранее, в октябре 2022 году, соревнования по биатлону «Кубок памяти ЗТ СССР и России Михаила Владимировича Ткаченко» среди спортсменов 15–18 лет в Удмуртии прошли без стрельбы, так как тогда патроны не успели приобрести вовремя.