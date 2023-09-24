Лыжно-биатлонный комплекс Удмуртии сможет принимать международные соревнования

Союз биатлонистов России присвоил первую категорию лыжно-биатлонному комплексу им. А.М. Демидова в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» председатель федерации биатлона Удмуртии, вице-спикер госсовета – председатель комиссии по спорту Иван Черезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

Благодаря категории, комплекс до 2026 года имеет право проводить соревнования по биатлону международного и всероссийского уровней. В течение трех сезонов ижевский лыжно-биатлонный центр сможет принимать на своей площадке в том числе чемпионаты, кубки и первенства страны.

Ранее глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что летний чемпионат России по биатлону не проводится в столице Удмуртии из-за несоответствия комплекса нужному уровню. В частности, вопросы вызывают условия комфортного размещения спортсменов.