Летний чемпионат по биатлону не проходит в Ижевске из-за «неподходящего уровня»

Летний чемпионат России по биатлону не проводится в столице Удмуртии из-за несоответствия комплекса нужному уровню. В частности, вопросы вызывают условия комфортного размещения спортсменов. Об этом в прямом эфире «Чемпионата» заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так, по словам господина Майгурова, основной критерий для выбора места проведения — это комфортное размещение и питание спортсменов. «На самом деле, нас очень сильно не устраивает Ижевск. Мы проводим там соревнования просто из уважения к традициям. Мы постоянно задаем вопросы по размещению, питанию, они понемногу решаются. Тем не менее вопросов все еще очень много!»,— заявил глава СБР.

Так, по словам Виктора Майгурова, комфортнее условия в Сочи и Тюмени, хотя в этих городах логистика сложнее. «Мы можем проводить соревнования где угодно, но что отвечать, когда спортсмены спрашивают, почему мы едем туда, где хуже? Мы хотели бы проводить соревнования в Ижевске, но многие регионы гораздо оперативнее реагируют на наши требования и пожелания. При всем уважении к городу»,— рассказал господин Майгуров.

При этом столицу Удмуртии не лишат спортивного календаря, соревнования здесь будут проводиться. В частности, речь идет о зимних этапах.