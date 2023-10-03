В Свердловской области за сутки ликвидировали почти 80% лесных пожаров

В Свердловской области за прошедшие сутки ликвидировали 77% лесных пожаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», если к утру 2 октября в регионе горело 1,1 тыс. леса, то сегодня 254 га. Сейчас действуют семь пожаров в Гаринском, Ирбитском, Полевском и Сосьвинском районах. Возгорания локализованы и не распространяются.

Департамент информационной политики региона сообщает, что борьбу с огнем ведут 264 специалиста Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков задействовано 34 единицы техники.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области вновь ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Власти объяснили свое решение возможностью привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации огня.

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