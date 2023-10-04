Деловая активность в сфере услуг в России растет восьмой месяц подряд

По итогам сентября индекс PMI сферы услуг России составил 55,4 пункта, снизившись с августовских 57,6 пункта, сообщило рейтинговое агентство S&P Global. Эксперты заявили о сохранении сильного роста деловой активности в секторе. Рост наблюдается восьмой месяц подряд.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Согласно пресс-релизу S&P Global, рост производства и новых заказов в прошлом месяце замедлился, но темпы роста в целом остались высокими благодаря устойчивому повышению клиентского спроса. Новые экспортные заказы росли рекордными темпами на фоне привлечения новых клиентов, но темпы создания рабочих мест снизились. При этом отмечается, что занятость растет второй месяц подряд, хоть и незначительными темпами.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность в обрабатывающих отраслях и в сфере услуг РФ, в сентябре составил 54,7 пункта по сравнению с 55,9 пункта в августе. «Объем производства в сфере услуг увеличивается восьмой месяц подряд, причем темпы роста превышают средние показатели. Более высокий уровень активности часто связан с дальнейшим ростом нового бизнеса и устойчивым улучшением условий спроса»,— отмечает S&P Global.

Эксперты пишут, что инфляционное давление в сентябре оставалось исторически повышенным. «По мнению участников дискуссии, слабость обменного курса и повышение цен поставщиками привели к росту затрат на сырье. Темпы инфляции цен на сырье были самыми быстрыми с апреля 2022 года, при этом компании также сообщили об ускорении темпов роста сборов до самого высокого уровня за 17 месяцев»,— добавило агентство.

Опубликованные Центробанком данные мониторинга предприятий показали некоторое улучшение оценок состояния делового климата в августе (опросы проводились 1–12 сентября) после их ухудшения в июне-июле. В частности, было отмечено улучшение оценки текущей ситуации в добыче и обработке.

Подробности — в материале «Ъ» «Компании ждут увеличения выпуска и роста цен».

Лаура Кеффер