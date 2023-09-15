Компании ждут увеличения выпуска и роста цен

Опубликованные ЦБ данные мониторинга предприятий фиксируют некоторое улучшение оценок состояния делового климата в августе (опросы проводились 1–12 сентября) после их ухудшения в июне—июле. Индекс бизнес-климата (прежде всего за счет текущих оценок спроса и ожиданий роста выпуска в ближайшие три месяца) подрос в августе до 6,3 пункта с 5,3 в июле. Заметно улучшились оценки текущей ситуации в добыче и обработке, что соответствует другим конъюнктурным опросам (PMI, ИЭП и Росстата). В строительстве и сфере услуг индексы перешли к заметному снижению. «О новой волне ускорения говорить не приходится, выглядит как пауза перед дальнейшим движением вниз»,— комментируют динамику индекса ЦБ аналитики Telegram-канала MMI.

На фоне подскочивших оценок деловой активности опросы ЦБ в преддверии его решения о ключевой ставке фиксируют заметное повышение инфляционных ожиданий на три месяца вперед, до максимальных отметок с конца 2021-го — начала 2022 года. Рост ценовых ожиданий является фактически фронтальным, за исключением добычи, сельского хозяйства и торговли автомобилями. Наиболее сильное увеличение показателя обнаруживается в обработке (на это указывали и другие опережающие индикаторы) и розничной торговле. Динамка ценовых ожиданий в рознице сильнее всего коррелирует с динамикой потребительской инфляции (см. график).

По оценке аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», в следующие три месяца цены в пересчете на год, по ожиданиям представителей предприятий розничной торговли, в среднем вырастут на 14,4%. Индекс ценовых ожиданий в рознице, как и в целом в экономике, достиг максимума с апреля 2022 года.

Старший управляющий директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина считает, что ставка ЦБ останется двузначной в 2023 году, снижение может произойти во втором квартале 2024 года. По ее словам, «не сам уровень ставки ЦБ важен, а то, как долго она останется двузначной». Она отметила, что многие эксперты полагают, что понижать ставку регулятор начнет во втором квартале следующего года. «Если во втором квартале 2024 года не начать снижать ставку, то мы уйдем в аннуализированную инфляцию, которая будет меньше 4%. Это тоже экономике не нужно»,— сказала Наталья Загвоздина.

Артем Чугунов