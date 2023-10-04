Министра обороны ФРГ Писториуса разозлили слова о переговорах с РФ по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус в ходе разговора с населением негативно отреагировал на слова о том, что нынешний военный конфликт на Украине можно было предотвратить, предварительной договорившись с Россией. По его словам, такая точка зрения является в корне неверной.

Один из участников встречи с главой Минобороны ФРГ спросил у него, почему канцлер Германии Олаф Шольц не стал вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине. Ведущая прервала выступающего, на что тот заявил, что имеет полное право выражать свое мнение по поводу ситуации на Украине. «Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка»,— сказал в ответ немецкий министр.

В апреле нынешнего года господин Писториус заявлял о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут проводить боевые операции на территории России, если из-за них не пострадают мирные жители. Он отметил, что теоретически украинские военные могут использовать для проведения таких операций и западное оружие. Также глава немецкого Минобороны добавил, что время принимать решение о приеме Украины в ЕС или НАТО на данный момент пока еще не наступило. Господин Писториус считает, что такие соглашения нельзя заключать «из солидарности», и для их обсуждения следует дождаться окончания боев.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов