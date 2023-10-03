У берегов Крыма уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»

Около 20:30 мск российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» у побережья Крымского полуострова, сообщило Минобороны РФ. Ракета была обнаружена над северо-западной частью акватории Черного моря.

В Севастополе в 20:33 объявили воздушную тревогу, в 21:18 ее отменили.

Глава города Михаил Развожаев также сообщил, что на крышу одного из жилых домов на Инженерной Балке упали части сбитого ПВО БПЛА. Никто не пострадал, но в нескольких квартирах выбило стекла.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь