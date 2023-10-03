Damen недосчиталась прибыли

Крупная судостроительная компания Damen требует от правительства Нидерландов компенсировать прибыль, недополученную из-за санкций против России. Иск в суд Роттердама она направила еще 10 мая, однако каких-либо подвижек в рассмотрении дела до сих пор нет. Эксперты говорят, что оно, скорее всего, продолжится в следующем году. По словам представителей компании, Damen подписывала контракты с российскими покупателями, но с введением санкций правительство Нидерландов решило, что выполнение таких договоров невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Говорить о перспективах иска компании пока рано. Но импульс его рассмотрению могут придать возможные жалобы российских контрагентов Damen, считает партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей:

«Каким-то триггером будет являться то, что эта судостроительная верфь понесет реальные финансовые потери от исков, которые к ней предъявят российские заказчики.

И вот это уже ляжет в основу расчета убытков, которые понесет компания. Может быть, это является условием, которое суд пока не может оценить. К тому же нужны реальные цифры для того, чтобы идти дальше».

Не исключено, что российские контрагенты уже предъявили иски компании Damen. Поэтому судостроители пытаются получить от нидерландского правительства компенсацию возможных потерь, говорит адвокат, партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Роман Макаров:

«Возможно, верфь считает, что запрет со стороны государства форс-мажором не является и позиция в таком виде будет слабой, поскольку, скорее всего, эти судостроительные контракты подчинены английскому праву. Арбитражем там указан, вероятно, London Maritime Arbitrators Association — старейшее специализированное арбитражное учреждение, которое рассматривает морские споры.

И я полагаю, что санкции, которые бесконечно далеки от театра специальной военной операции, явно не являются форс-мажором. И они могут думать, что в морском арбитраже объективно проиграют. И на фоне этого судостроительная компания требует компенсации у правительства. Более того, этот третейский суд или любой другой третейский, по сути, является частным учреждением — там нет принципа гласности, в отличие от государственного суда.

То есть чтобы что-то предъявлять государству, эти убытки должны быть весомыми, оцененными, как минимум свершившимися или ожидаемыми. Споров может быть несколько, потому что они, конечно же, не один корабль строят.

Если вместо ожидаемой доходности придется вернуть авансы, которые они освоили, и заплатить еще какую-то меру ответственности, то для них как для предприятия это может быть критично.

Поэтому верфь говорит: уважаемое государство, вы приняли меры, запретили нам что-то делать, пожалуйста, компенсируйте нам эту ответственность, поскольку это ни в коей мере не является чрезвычайным и непредотвратимым событием».

Damen Shipyards — нидерландская компания, которая строит разные типы судов, включая военные корабли. В частности, она занимается строительством и продажей яхт, а также их обслуживанием и в этой сфере сотрудничала с российскими бизнесменами. После начала боевых действий на Украине компания приостановила поставку судов и перестала подписывать новые контракты с клиентами из России и Белоруссии.

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Андрей Загорский