Потерпевшей по делу основателя «Омбудсмена полиции» дали 3 года за ложный донос

Тверской суд Москвы приговорил Ирину Андину, которая проходила потерпевшей по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, к трем годам колонии. Ее соучастников — Евгения Моисеева и Василия Федорова — приговорили к четырем годам колонии. Все трое признаны виновными в заведомо ложном доносе с искусственным созданием обвинений (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Они будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщила ТАСС пресс-служба суда.

Ирина Андина проходила по делу «Омбудсмена полиции» в качестве свидетеля. Ее история стала одним из двух эпизодов вымогательства, вошедших в обвинение, предъявленное Владимиру Воронцову осенью прошлого года. Тогда Андина сообщила, что в 2019 году была уволена из УМВД Саранска за «недостойное поведение, порочащее честь сотрудника»: в интернете были обнаружены ее откровенные видеоролики. Она якобы обратилась за помощью к Воронцову и по его просьбе отправила ему непристойные материалы, после чего Воронцов, как заявлялось, начал вымогать у Андиной деньги. Однако затем Ирина Андина от своих показаний отказалась, сообщив, что Владимир Воронцов ничего не вымогал.

Впоследствии Моисеев, Федоров и Андина сняли фильм «Спасти Омбудсмена полиции», в котором утверждали, что дело Владимира Воронцова сфабриковано. Так, авторы фильма утверждали, что бывшей сотруднице полиции Ирине Андиной предложили дать показания против Воронцова в обмен на восстановление на работе в органах.

Андину, Моисеева и Федорова задержали в июле прошлого года. В этом же месяце Тверской суд Москвы арестовал их.

Подробнее — в материале «"Омбудсмену полиции" помогла потерпевшая».

Александра Горошилова