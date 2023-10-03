«Ровеньский дорожник» отремонтирует дорогу в Белгородской области за 200 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области выбрало подрядчиком для ремонта участка дороги Ровеньки — Шияны местное ЗАО «Ровеньский дорожник». Компания была единственным участником аукциона, она не стала снижать начальную цену контракта в 200,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Контракт в стадии подписания поставщиком.

По техническому заданию, подрядчику нужно будет обновить 7,6 км дороги в Ровеньском районе с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «Ровеньский дорожник» было зарегистрировано в 2002 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором выступает Сергей Тарасенко. Актуальные данные об учредителях не опубликованы. Ранее ими в равных долях выступали одноименное муниципальное предприятие и ОАО «Белтрансстрой». Выручка «Ровеньского дорожника» в 2022 году выросла на 46%: с 533 млн до 780 млн руб., чистая прибыль — на 16%: с 21 млн до 25 млн руб. С 2008 года компания получила 398 госконтрактов на общую сумму 7,9 млрд руб. Крупнейшими заказчиками выступают управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области, с которым заключены контракты на 5,7 млрд руб., управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района Белгородской области (654,2 млн руб.) и администрация Вейделевского района Белгородской области (334,3 млн руб.).

Как в Липецкой области выбирали подрядчиков для ремонта дорог регионального значения за 4,6 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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