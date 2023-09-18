В Белгородской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 200 млн рублей

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявило поиск подрядчика для ремонта участка дороги Ровеньки — Шияны за 200,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — областной бюджет.

По техническому заданию, подрядчику нужно будет обновить 7,6 км дороги в Ровеньском районе с 1 апреля по 30 июня 2025 года.

Подрядную организацию выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 27 сентября. Итоги будут подведены 29 сентября.

Ранее в Липецкой области разыграли право на ремонт дорог регионального значения на 4,6 млрд руб. Контракты получили областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр», воронежское ООО «Дорожник» и тамбовское ЗАО «Дорожно-строительное управление №2».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте