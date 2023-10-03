Осеннюю часть Платоновского фестиваля в Воронеже посетили около 4 тысяч человек

На события осенней части XII международного Платоновского фестиваля искусств пришло около 4 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Форум проходил в Воронеже со 2 сентября по 2 октября. На него приехали музыканты из Азербайджана и Сербии, а также армянский театр «Амазгаин», остальные участники были из России.

В его рамках состоялось пять концертов и показы четырех спектаклей. Изначально планировалось пять спектаклей, но хореографическая постановка «Блум. Чай или кофе? Автоданс» московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко был отменен «по техническим причинам».

По наблюдениям корреспондента «Ъ-Черноземье», в отличие от летней программы, осенние мероприятия не пользовались большим спросом. Накануне того или иного события было много билетов в продаже, зал был заполнен менее чем наполовину. При этом непосредственно на концерте или спектакле свободных мест было значительно меньше.

Что иностранцы показали на Платоновфесте летом — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Дружественные страны призвали к саморефлексии».

Александр Прытков