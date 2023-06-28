«Новый город» выиграл первые торги КРТ по застройке участка на улице Правды

Победителем торгов на комплексное развитие территории (КРТ) в районе улицы Правды был определен спецзастройщик «Новый город» из Твери. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на улице Правды, определенный под снос

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Дом на улице Правды, определенный под снос

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Инвестору предстоит за 10 лет преобразовать территорию площадью 1,84 га в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В квартале расположены девять деревянных домов, четыре из них ветхие, а пять — аварийные. После расселения жильцов эти дома планируется снести, а на их месте возвести многоэтажки и паркинг. Ожидается, что площадь застройки не превысит 4,5 тыс. кв. м с общей площадью жилья 16,3 тыс. кв. м.

«По трем аварийным домам администрацией Нижнего Новгорода уже осуществляется процедура расселения в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Жители этих домов будут расселены согласно начатой процедуре», — уточнили в областном правительстве.

Квартал на улице Правды стал первой площадкой, которую областные власти выставили на продажу под комплексное развитие территорий. Начальная цена контракта составила почти 2,5 млн руб., протокол с итогами торгов пока не опубликован. На аукционе за лот состязались четыре претендента, заявки еще трех участников не были допущены до торгов.

Елена Ковалева