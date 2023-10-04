Газпромбанк предлагает кредитную карту платежной системы UnionPay 180 дней без %

180 дней — это самый длинный постоянный льготный период на российском рынке. Он распространяется на любые покупки по карте, кроме снятия наличных и переводов. Выпуск неименной карты с максимальным кредитным лимитом до 1 млн рублей будет бесплатным, как и обслуживание в течение первого года, а со второго года комиссия за обслуживание составит 3 490 рублей.

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Карта UnionPay 180 дней позволяет оплачивать покупки не только в России, но и в странах ЕС, Турции, ОАЭ и еще 150 странах (полный список размещен на сайте UnionPay). С новой картой клиенты смогут не только оплачивать покупки картой, но и бронировать отели и арендовать автомобили для путешествий за рубеж. Среди преимуществ кредитной карты UnionPay — возможность снимать наличные по всему миру до 50 000 в рублевом эквиваленте без комиссии ежемесячно.

Проценты по кредитной карте не начисляются, если клиент расплачивается за покупки картой и вносит потраченную сумму до даты окончания льготного периода, а также осуществляет регулярные минимальные ежемесячные платежи в размере 3% от текущей задолженности, но не менее 500 рублей.

Общую сумму задолженности к погашению, дату окончания беспроцентного периода и другие детали удобно отслеживать в личном кабинете в мобильном приложении или интернет-банке Газпромбанка. Кроме того, держатели кредитной карты UnionPay смогут бесплатно получать СМС об операциях и оплачивать ЖКХ без комиссии.

Ознакомиться с тарифами по кредитной карте UnionPay и оформить заявку можно в отделениях Банка в Удмуртской Республике, а также на сайте Банка.

Акции с 01.05.2023 по 31.10.2023: оформившим карту в период акции предоставляется льготный период кредитования длительностью 6 расчетных периодов (180 дней) на весь срок действия договора и снятие наличных до 50 000 в месяц без комиссии в период акции. Обслуживание карты — 0 на первый год, далее 990 в год. Кредитный лимит до 1 000 000 . Ставка за снятие/переводы — 39,9%–69,9% годовых, ставка за пользование кредит. средствами — 11,9%–36% годовых. Подробнее об условиях, организаторе акций, правилах их проведения, сроках на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90. Информация на 01.07.2023. Банк ГПБ (АО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 354. *ЮнионПэй

Банк ГПБ (АО)