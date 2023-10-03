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Коммерсантъ FM
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«Газпром» доразместил локальные облигации на €176 млн

«Газпром капитал» доразместил локальные облигации на €176,76 млн в рамках обмена остатка еврооблигаций «Газпрома» (MOEX: GAZP) с погашением в ноябре текущего года. С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций выросла до 61,7%.

Ставка купона по этому выпуску — 3,125%. Ближайшая выплата купона назначена на 17 ноября. Изначально в обращении находились еврооблигации на €1 млрд. За первый раунд, проведенный в 2022 году, «Газпром» заместил локальными бондами 44% выпуска (облигации на €439,7 млн).

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 31,55%, от общего количества бумаг всего выпуска — 17,68%.

Подробнее о замещении евробондов — в материале «Ъ» «Риски замещения».

Лусине Баласян

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