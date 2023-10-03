Максим Захаров возглавил управление транспорта мэрии Воронежа

Руководителем управления транспорта администрации Воронежа, как и предполагал «Ъ-Черноземье», был назначен Максим Захаров. Он вступил в должность 3 октября, сообщил мэр Вадим Кстенин в своем Telegram-канале. Ранее господин Захаров был замруководителя структуры — начальником отдела организации транспортного обслуживания населения.

Максим Захаров

Фото: мэрия Воронежа

«Молодой, но уже опытный сотрудник показал за последние несколько лет и профессионализм, и неравнодушие, что, наверное, иногда даже важнее для муниципального служащего, чем любые компетенции. Впереди еще очень много работы, направленной на то, чтобы сделать общественный транспорт таким, каким его хотят видеть горожане. Желаю Максиму Алексеевичу успехов в выполнении этой непростой задачи»,— прокомментировал кадровые перестановки господин Кстенин.

Максиму Захарову 33 года. Он родился в Нижнем Новгороде. В 2011 году окончил Воронежский государственный университет (ВГУ) по специальности «Менеджмент», в 2013-м — по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017 году он окончил аспирантуру ВГУ, «где углубленно изучал проблемы социально-экономического развития городов». Стал кандидатом экономических наук. Работать по специальности господин Захаров начал еще в студенческие годы. В 2011-2013 годах был специалистом первой категории администрации Дракинского сельского поселения Лискинского района Воронежской области, в 2013-2015-х — оператором ЭВМ, экономистом Лискинского промышленно-транспортного техникума имени Лысенко. В 2016 году он пришел на работу в отдел планирования и мониторинга муниципальных закупок мэрии Воронежа, затем был переведен в управление транспорта, где начал карьеру с должности главного специалиста. Женат, воспитывает дочь.

С декабря 2018 года управление транспорта возглавлял Сергей Латынин, об уходе которого стало известно в августе. Участники транспортного рынка назвали увольнение 55-летнего чиновника «ожидаемым».

Алина Морозова

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