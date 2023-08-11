В мэрии подтвердили уход Сергея Латынина с поста главного транспортника Воронежа

Мэрия Воронежа подтвердила информацию «Ъ-Черноземье» об уходе Сергея Латынина с поста руководителя городского управления транспорта. По официальной информации, господин Латынин уходит в отпуск 28 августа с последующим увольнением. Должность станет вакантна 2 октября.

Сергей Латынин (на переднем плане) и Максим Захаров (на заднем плане)

Фото: voronezh-city.ru

Власти не называют претендента на освобождающийся пост. Ранее сообщалось, что им может стать заместитель господина Латынина, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Максим Захаров. Участники рынка общественного транспорта Воронежа ранее предпочли не комментировать профессиональные качества господина Латынина, отметив, что его возможное увольнение «было ожидаемо».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте