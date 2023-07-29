Главным транспортником Воронежа вместо Сергея Латынина может стать Максим Захаров

Пост руководителя управления транспорта мэрии Воронежа вместо Сергея Латынина может занять его заместитель, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Максим Захаров, рассказали «Ъ-Черноземье» источники на транспортном рынке региона. О возможном увольнении с 1 октября господина Латынина вчера сообщил «РБК Черноземье» со ссылкой на свои источники в администрации города и правительстве региона. Официального в мэрии эту информацию пока не комментируют.

Сергею Латынину 55 лет. Он выпускник Рязанской высшей школы МВД. Большую часть карьеры (27 лет) проработал в управлении федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области. Летом 2015 года стал заместителем начальника службы транспортной безопасности в одной из структур «Мосгортранса». В апреле 2018-го был назначен исполняющим обязанности руководителя управления транспорта администрации Воронежа. В декабре того же года возглавил управление.

Участники рынка общественного транспорта Воронежа предпочли не комментировать профессиональные качества господина Латынина, отметив, что его возможное увольнение «было ожидаемо». Его потенциальный сменщик Максим Захаров хорошо знаком курирующим отрасль сотрудникам УФСБ. Напомним, что на днях было утверждено обвинительное заключение по делу о попытке дать взятку (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 291 УК РФ) сотруднику мэрии. По версии следствия, директор нижегородского ООО «Русавтосервис» Сергей Сычаев (его компания получила контракт на поставку большегрузных автобусов для маршрутов Воронежа) в качестве «благодарности за участие в торгах» в декабре 2022 года попытался передать 500 тыс. руб. именно господину Захарову. Однако чиновник от денег отказался и сообщил об инциденте правоохранителям. В результате топ-менеджер был задержан и свою вину признал.

Владимир Зоркий