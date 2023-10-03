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Коммерсантъ FM
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Суд вновь отложил апелляцию «Роснефти» по иску к «Транснефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы «Роснефти» (MOEX: ROSN) на решение об отказе ей в иске к «Транснефти» (MOEX: TRNFP) на 20 ноября, сообщил «Прайм» со ссылкой на картотеку дел. В исковом заявлении «Роснефть» просила взыскать с компании убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба».

Причины переноса судебного заседания неизвестны. В августе рассмотрение апелляционной жалобы «Роснефти» переносилось на октябрь. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

В 2019 году в трубопроводную систему «Дружба» попала нефть, загрязненная хлоридами. Позднее «Транснефть» сообщала, что выплатила компенсации пострадавшим и урегулировала последствия инцидента.

При этом «Роснефть» просила взыскать с «Транснефти» $120,9 млн, €47,6 тыс., £5,5 тыс., 73,9 млн польских злотых и 3,4 млрд руб. (суммарно более 11 млрд руб.). Тем самым в компании потребовали возместить убытки «Роснефти», связанные в том числе с претензиями Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. В декабре 2022 года суд отказал компании в иске.

Как сообщал «Ъ» в начале сентября, стороны договорились, что «Роснефть» сможет до конца мая 2025 года получить у «Транснефти» возмещение убытков своих иностранных клиентов, если те будут доказаны, но предельный размер не превысит $15 за баррель.

Подробнее об урегулировании вопроса — в материале «Ъ» «Мир, ''Дружба'', прокачка».

Лусине Баласян

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