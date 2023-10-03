«Посещение музея звучит как хороший план на день»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что собой представляет музей, посвященный французскому музыканту, режиссеру и актеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В Париже открылся музей Maison Gainsbourg, посвященный французскому музыканту, режиссеру и актеру Сержу Генсбуру. Отвечала за это его дочь Шарлотта Генсбур при поддержке Saint Laurent. Получился очень интересный проект. Начиная со стильного сайта, который я советую посетить, даже если вы не планируете покупать билеты в музей. Там можно просто посмотреть на некоторые экспонаты, атмосферу Дома Сержа Генсбура и, конечно, архивные фото актера.

Сам же музей занял несколько пространств. Это квартира Генсбура на улице Верней, 5, где он жил до самой смерти в марте 1991 года. Тут среди экспонатов — а, как говорят, все сохранено максимально близко к тому, как было при Генсбуре, — большая коллекция игрушечных обезьянок. На Верней, 14 открылось пространство, в котором выставлено 25 тыс. предметов, имеющих то или иное отношение к Генсбуру. Тут же — тематический бар La Gainsbarre и книжный магазин. Посещение музея звучит как хороший план на целый день.