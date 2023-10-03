Минфин поддерживает продажу алкоголя онлайн

В правительстве пока не выработали единой позиции по продаже алкоголя онлайн, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, Минфин инициативу поддерживает. Кто выступает против, он не сказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Силуанов (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На парламентских слушаниях в Совете федерации министр сказал, что тема продажи алкоголя в интернете «достаточно дискуссионная». «У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

Законопроект об онлайн-торговле алкоголем подготовил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В июне он отозвал инициативу после заключения Минфина, который попросил обеспечить достаточный контроль за продажей алкоголя онлайн. «Ведомости» писали, что доработанный проект закона внесут в Госдуму в осеннюю сессию. Против выступили несколько членов Ассоциации компаний розничной торговли.

Об инициативе — в материале «Ъ FM» «Алкоголь готовят к дистанции».

Лаура Кеффер