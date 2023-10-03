Верховный суд Удмуртии оставил экс-мэра Ижевска Олега Бекмеметьева под стражей

Верховный суд Удмуртии оставила без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему экс-мэру Олегу Бекмеметьеву, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Данное решение принято, поскольку доводы стороны защиты о необоснованности изменения меры пресечения суд счел «несостоятельными». Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из зала суда.

В судебном заседании Олег Бекмеметьев и его защитники просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Напомним, ранее экс-мэр находился под домашним арестом, однако нарушил условия. В частности, обвиняемый общался со свидетелями по уголовному делу, пользовался интернетом и систематически покидал место отбытия домашнего ареста.

Экс-мэр выступил с речью, в которой объяснил ряд нарушений. «Я буду предельно краток. По мнению следствия, я являюсь великим конспиратором, здесь так и написано "умело конспирируясь, вел переписку не от своего имени с устройств связи своих родственников". Уверяю уважаемый суд, что моя супруга и мама вели переписку в мессенджерах. Супруга просила помочь дать характеристики с предыдущих мест работы, а также помощи в трудоустройстве, поскольку она у нас в семье осталась единственной, кто обеспечивает доход семьи. Мама на пенсии, я — безработный. Мама в своей переписке также обращалась к моей супруге на чисто бытовые вопросы, с просьбой купить 2-3 болгарских перца и корм для собак»,— рассказал господин Бекмеметьев.

Кроме того, еще один выход в интернет экс-глава города объяснил тем, что 15 августа подходит срок выплаты по ипотечному и потребительскому кредитам. «Чтобы не испортить кредитную историю, ежемесячный платеж должен осуществляться в установленные сроки. И моя мама, и моя супруга знают логин и пароль, чтобы осуществлять платежи»,— рассказал Олег Бекмеметьев.

Напомним, свою вину Олег Бекмеметьев не признал. Экс-мэра обвиняют в двух фактах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Сообщалось, что дело связано с передачей в 2021 году в собственность строительной компании земельного участка, находившегося в государственной и муниципальной собственности.