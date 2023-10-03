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Коммерсантъ FM
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Сбербанк объяснил иск к Euroclear на 665 млн рублей

Сбербанк (MOEX: SBER) подал в Арбитражный суд Москвы иск к европейскому депозитарию Euroclear Bank из-за неправомерного удержания средств на корреспондентских банковских счетах, сообщили «РИА Новости» в кредитной организации. Об иске с требованием взыскать с депозитария 665,6 млн руб. стало известно вчера, 2 октября.

В 2022 году Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). Вслед за этим европейские депозитарии Euroclear и Clearstream прекратили операции с НРД. В результате оказались заморожены активы российских инвесторов.

Как сообщал «Ъ», в сентябре в практике появился первый публичный пример разблокировки активов за рубежом по коллективной заявке, поданной от управляющей компании, — по 250 клиентам в целом более чем на $33 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разморозка всем коллективом».

Лусине Баласян

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