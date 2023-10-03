Гана одобрила проект разработки месторождения Pecan с участием ЛУКОЙЛа

Правительство Ганы одобрило проект разработки месторождения Pecan на блоке Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP) с участием ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Об этом журналистам сообщил заместитель министра энергетики Ганы Герберт Крапа на нефтегазовой выставке ADIPEC.

Он не стал отвечать на вопрос, принято ли инвестрешение по проекту. «Я не могу прокомментировать последние новости о финальном решении. Но уверен, что мы сможем закрыть этот вопрос быстро, чтобы начать разработку»,— сказал господин Крапа (цитата по ТАСС).

Вице-президент ЛУКОЙЛа по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский в марте говорил, что, если правительство Ганы одобрит проект разработки месторождения, российская сторона примет инвестрешение в октябре-ноябре.

Площадь расположенного в Гвинейском заливе блока DWT/CTP — более 2 тыс. кв. км. На нем обнаружено пять нефтяных и два газовых месторождения.

По данным «Ъ», российские нефтяные компании в сентябре стали основными поставщиками нефти в Гану, отправив две танкерные партии объемом по 1 млн баррелей. В последние годы Россия почти не поставляла туда нефть, но возобновила экспорт весной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российская нефть пошла по Африке».

Лусине Баласян