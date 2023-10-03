Die Presse: глава МИД Швеции не смог посетить Украину из-за забытого паспорта

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем не смог присутствовать на заседании Совета ЕС в Киеве из-за забытого паспорта. Об этом сообщает австрийская газета Die Presse, ссылаясь на дипломатические круги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тобиас Бильстрем

Фото: Bing Guan, Reuters Тобиас Бильстрем

Фото: Bing Guan, Reuters

Также на заседание Совета ЕС не приехал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он сразу отказался от участия в мероприятии. Из-за болезни не смогли присутствовать глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, а также министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Встреча министров иностранных дел ЕС прошла в Киеве 2 октября. В сообщении представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля указывается неформальный формат мероприятия. Господин Боррель, назвал прошедшую встречу «мозговым штурмом».

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз поддерживает Украину «на двух фронтах»: в конфликте против России и во вступлении в ЕС. Он призвал Киев «заставить украинское общество» работать над тем, чтобы стать членом союза.

Как прошло заседание Совета ЕС в Киеве — в материале «Евросоюз перешел все границы».

Александра Горошилова