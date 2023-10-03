Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Без возмутителей спокойствия не обошлось»

Владимир Осипов — о втором туре Лиги чемпионов

3 октября стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Среди запланированных во вторник восьми матчей самой яркой ожидается встреча «Наполи»—«Реал Мадрид». Именно эту игру в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». На какие еще матчи стоит обратить внимание, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В этом сезоне группы в Лиге чемпионов очень неравномерные. Явные фавориты и аутсайдеры есть практически везде. Но без возмутителей спокойствия все равно не обошлось. Например, «Унион» (Берлин) почти выстоял против мадридского «Реала» и пропустил лишь в компенсированное время. И сегодня дебютант Лиги чемпионов в домашнем матче с португальской «Брагой» фаворит.

Как «Реал» потерпел первое поражение в сезоне

Как «Реал» потерпел первое поражение в сезоне

Коэффициент в «Лиге Ставок» на победу команды швейцарского тренера Урса Фишера почти 2, и вероятность того, что клуб сегодня сможет одержать свою первую победу в Лиге чемпионов, велика. Фишер создал команду, которая способна на многое, уверен футбольный эксперт, тренер Андрей Талалаев: «Швейцарец очень хорошую команду собрал. 3-4-3 противные очень, там аргентинец на фланге, Леонардо Бонуччи в середине, Алекс Крал, который в "Спартаке" не пригодился. Это как бы торжество характера и дисциплины».

Если же смотреть в сторону явных аутсайдеров, которые сегодня будут выходить против очевидных фаворитов, то стоит обратить внимание на турецкий «Галатасарай», который будет играть в Англии с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» начали сезон отвратительно. Впервые за всю историю они на старте проиграли четыре из семи матчей в АПЛ. «Галатасарай» же в национальном чемпионате идет без поражений. А коэффициент на их победу над «Юнайтед» в «Лиге Ставок» запредельный — 6,6. Ничья идет за 5.

И все же именно в этой встрече может произойти все что угодно, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «Я как раз и жду сюрприза от "Галатасарая", потому что "Манчестер Юнайтед" совсем не та грозная команда, которая могла бы кого-то сегодня поражать, не та игра. Как будто бы футболисты совсем недавно собрались друг с другом и не очень пока обрели взаимопонимание.

У "Галатасарая", наоборот, очень неплохое начало сезона. Мауро Икарди забивает, Хаким Зиеш в хорошей форме. Вообще, команда в тонусе. И я думаю, "Галатасарай" поедет в Манчестер за тремя очками».

Конечно, всеобщее внимание этот матч привлечет, только если «Галатасарай» огорчит «Манчестер Юнайтед». А вот встреча «Наполи»—«Реал Мадрид» без внимания не останется при любом исходе. Здесь «Лига Ставок» дает на победу команд совершенно одинаковые коэффициенты — 2,65. И предсказать, кто победит в центральном матче дня, действительно невозможно, отмечает Константин Клещев: «Тут я бы согласился все же с букмекерами. "Наполи" играет дома при поддержке своих болельщиков. Но "Реал", который имеет по-прежнему один из сильнейших составов в Лиге чемпионов, играет что дома, что в гостях примерно одинаково. В принципе, конечно, если все составляющие прогноза на этот матч положить на весы, то примерно равенство будет, на мой взгляд».

При этом в успех неаполитанцев верят всего 20% клиентов «Лиги Ставок». Единственное, о чем в этом матче можно говорить наверняка, так это о забитых мячах. В национальных чемпионатах команды забивали много. «Наполи», например, в двух последних играх отправил сопернику восемь мячей, а «Реал» — пять. Так что пари «обе забьют» с не самым высоким коэффициентом 1,58 кажется верным делом.

Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов

Читать далее

Если же хочется коэффициент выше, то можно посмотреть на спецпари в «Лиге Ставок». Например, если забьют Винисиус Жуниор за «Реал» и Виктор Осимхен за «Наполи», то увеличить ставку можно будет в 7 раз, а если смогут отличиться Хвича Кварацхелия и Джуд Беллингем, то в 13 раз. Пока непонятно, с каким коэффициентом можно поставить на гол Арсена Захаряна в матче его клуба «Реал Сосьедад» против «Зальцбурга». Возможно, россиянин вообще на поле не появится, хотя в заявку на матч Лиги чемпионов клуб его все-таки включил. Но вне зависимости от того, выйдет Захарян на поле или нет, к ставке на победу «Реал Сосьедад» над «Зальцбургом» в Австрии с коэффициентом 2,55 в «Лиге Ставок» точно стоит присмотреться.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...