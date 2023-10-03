«Без возмутителей спокойствия не обошлось»

3 октября стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Среди запланированных во вторник восьми матчей самой яркой ожидается встреча «Наполи»—«Реал Мадрид». Именно эту игру в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». На какие еще матчи стоит обратить внимание, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В этом сезоне группы в Лиге чемпионов очень неравномерные. Явные фавориты и аутсайдеры есть практически везде. Но без возмутителей спокойствия все равно не обошлось. Например, «Унион» (Берлин) почти выстоял против мадридского «Реала» и пропустил лишь в компенсированное время. И сегодня дебютант Лиги чемпионов в домашнем матче с португальской «Брагой» фаворит.

Коэффициент в «Лиге Ставок» на победу команды швейцарского тренера Урса Фишера почти 2, и вероятность того, что клуб сегодня сможет одержать свою первую победу в Лиге чемпионов, велика. Фишер создал команду, которая способна на многое, уверен футбольный эксперт, тренер Андрей Талалаев: «Швейцарец очень хорошую команду собрал. 3-4-3 противные очень, там аргентинец на фланге, Леонардо Бонуччи в середине, Алекс Крал, который в "Спартаке" не пригодился. Это как бы торжество характера и дисциплины».

Если же смотреть в сторону явных аутсайдеров, которые сегодня будут выходить против очевидных фаворитов, то стоит обратить внимание на турецкий «Галатасарай», который будет играть в Англии с «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» начали сезон отвратительно. Впервые за всю историю они на старте проиграли четыре из семи матчей в АПЛ. «Галатасарай» же в национальном чемпионате идет без поражений. А коэффициент на их победу над «Юнайтед» в «Лиге Ставок» запредельный — 6,6. Ничья идет за 5.

И все же именно в этой встрече может произойти все что угодно, считает футбольный аналитик Константин Клещев: «Я как раз и жду сюрприза от "Галатасарая", потому что "Манчестер Юнайтед" совсем не та грозная команда, которая могла бы кого-то сегодня поражать, не та игра. Как будто бы футболисты совсем недавно собрались друг с другом и не очень пока обрели взаимопонимание.

У "Галатасарая", наоборот, очень неплохое начало сезона. Мауро Икарди забивает, Хаким Зиеш в хорошей форме. Вообще, команда в тонусе. И я думаю, "Галатасарай" поедет в Манчестер за тремя очками».

Конечно, всеобщее внимание этот матч привлечет, только если «Галатасарай» огорчит «Манчестер Юнайтед». А вот встреча «Наполи»—«Реал Мадрид» без внимания не останется при любом исходе. Здесь «Лига Ставок» дает на победу команд совершенно одинаковые коэффициенты — 2,65. И предсказать, кто победит в центральном матче дня, действительно невозможно, отмечает Константин Клещев: «Тут я бы согласился все же с букмекерами. "Наполи" играет дома при поддержке своих болельщиков. Но "Реал", который имеет по-прежнему один из сильнейших составов в Лиге чемпионов, играет что дома, что в гостях примерно одинаково. В принципе, конечно, если все составляющие прогноза на этот матч положить на весы, то примерно равенство будет, на мой взгляд».

При этом в успех неаполитанцев верят всего 20% клиентов «Лиги Ставок». Единственное, о чем в этом матче можно говорить наверняка, так это о забитых мячах. В национальных чемпионатах команды забивали много. «Наполи», например, в двух последних играх отправил сопернику восемь мячей, а «Реал» — пять. Так что пари «обе забьют» с не самым высоким коэффициентом 1,58 кажется верным делом.

Если же хочется коэффициент выше, то можно посмотреть на спецпари в «Лиге Ставок». Например, если забьют Винисиус Жуниор за «Реал» и Виктор Осимхен за «Наполи», то увеличить ставку можно будет в 7 раз, а если смогут отличиться Хвича Кварацхелия и Джуд Беллингем, то в 13 раз. Пока непонятно, с каким коэффициентом можно поставить на гол Арсена Захаряна в матче его клуба «Реал Сосьедад» против «Зальцбурга». Возможно, россиянин вообще на поле не появится, хотя в заявку на матч Лиги чемпионов клуб его все-таки включил. Но вне зависимости от того, выйдет Захарян на поле или нет, к ставке на победу «Реал Сосьедад» над «Зальцбургом» в Австрии с коэффициентом 2,55 в «Лиге Ставок» точно стоит присмотреться.